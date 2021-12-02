Ульяновск, 2 декабря, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Ульяновске четырёх медицинских работников подозревают в изготовлении и выдаче фальсифицированных справок о вакцинации от COVID-19. Уголовное дело возбудили 1 декабря, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Фигурантами уголовного дела стали четыре медицинских работника, которые, как считают правоохранители, действовали в составе организованной группы.

Следствие полагает, что в октябре 2021 года сотрудники Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача России Е.М. Чучкалова организовали представление в ТФОМС заведомо ложных сведений о количестве граждан, прошедших диспансеризацию.

«Кроме того, указанные лица организовали внесение в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения Минздрава РФ ложных сведений о вакцинации от COVID-19, а также изготовление и выдачу справок, содержащих ложные сведения о якобы сделанных обратившимся к ним гражданам прививках», — говорится в сообщении.

1 декабря 2021 года возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 4 ст. 274.1 УК РФ («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру»), ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»).

В ведомстве отмечают, что организованы обыски в медицинских учреждениях и по местам жительства подозреваемых, изъята необходимая документация. Следствие продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным минздрава Ульяновской области на 1 декабря, прививку от ковида сделали 560 396 жителей, что составляет 70,6% от населения, «подлежащего вакцинации». Из них двумя компонентами привились 430 963 человека.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 111 572 случая заражения коронавирусом, вылечились 103 513 человек, умерли от ковида 3399 жителей.