Задержанный агент разведки Украины признался в подготовке теракта в России
Москва, 2 декабря, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Украинский шпион планировал совершить теракт на территории России. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
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В настоящее время подозреваемый задержан. Это житель Киевской области Украины Александр Цилык, который также является агентом Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.
Задержанный уже дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию начальника сектора — сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР минобороны Украины подполковника Максима Кириловца.
В ФСБ добавили, что теракт планировалось совершить путём подрыва двух самодельных устройств общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Для оборудования схронов и переправки в Россию взрывных устройств Цилык в сопровождении Кириловца и двух офицеров военной разведки нелегально пересёк границу России.
«В ходе повторного прибытия в Россию Александр Цилык был задержан с поличным со средствами поражения при следовании к месту преступления», — сообщили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, вместе с Цилыком были также задержаны двое агентов Службы безопасности Украины — Зиновий Ковыль и его сын Игорь. По данным ФСБ, они прибыли в Россию для сбора информации, фото‑ и видеосъёмки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения.