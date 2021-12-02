Чита, 2 декабря, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 2 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 88 665 (+322 за сутки). Вместе с тем 74 808 пациентов (+410 за минувшие сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

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Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1943 человек (+7 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 180 находятся в тяжёлом состоянии (-3 за сутки), 42 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-12 за сутки).

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