Бельцы, Молдавия, 2 декабря, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии отстранила от участия в выборах в городе Бельцы победившую в первом туре Марину Таубер. Об этом сообщает телеканал TV8.

Socialistii.md На избирательном участке. Молдавия

«Тем самым Центризбирком выполнил план, который был приведен в действие нынешней властью, а именно [правящей] партией «Действие и солидарность», — сказала Таубер журналистам, узнав об отстранении в ЦИК.

ЦИК обратился в городской суд, который должен будет принять окончательное решение. В Центризбиркоме обвиняют Таубер в превышении расходов на избирательную кампанию.

Стоит отметить, что Таубер в первом туре голосования набрала 47,9% голосов. Её в мэры города выдвинула партия «Шор». На втором месте независимый кандидат, бывший вице-мэр Николай Григоришин, который набрал 20,9% голосов. Представляющий правящую партию Борис Макоч получил 14%.