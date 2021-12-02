Москва, 2 декабря, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Рано или поздно в РФ будет поставлен очень жесткий вопрос о компетентности высокопоставленных чиновников экономического блока правительства РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявила депутат в совете Ямашинского сельского поселения Татарии Лариса Ковальчук («Партия роста»), комментируя ситуацию с ростом инфляции в РФ.

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«Помнится еще в начале года госпожа Набиуллина рассказывала сказки про то, что вот сейчас повысим ставку и инфляция к осени придет в норму, — сказала Ковальчук. — Проблема у ЦБ и всего экономического блока правительства очень простая. Руководство страны требует от них решить проблему с ростом цен, а они ее решить не могут. ЦБ поднимает ставку, а цены растут. У них в методичках написано, что цены должны падать, а они растут. Они снова поднимают ставку, а цены снова растут! Причем жители уже привыкли, что если в ЦБ, Минфине или МЭР рассказывают про то, что все хорошо, что курс рубля стабилен, что инфляция снизится и прочее, то нужно срочно бежать покупать доллары и запасаться гречкой и солью».

Как пояснила Ковальчук, инфляция в России, как и во всем мире, имеет не монетарный характер, а структурный, это инфляция издержек.

«Грубо говоря, производители товаров и услуг начинают массово закладывать в цену товаров риски, связанные с нарушением логистических цепочек и карантинными ограничениями. И повышение ставки тут ничего не дает, а только усугубляет ситуацию, что мы и видим на примере метаний госпожи Набиуллиной, — сказала депутат. — Видимо, рано или поздно будет поставлен очень жесткий вопрос о компетентности очень многих высокопоставленных чиновников в экономическом блоке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что инфляция в РФ начнет опускаться только после стабилизации мировой экономики.