Иркутск, 2 декабря, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 2 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6408 человек, причём 27 из них добавили в сводку за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 140 536 (+605 за сутки). Госпитализированы 4967 (-46 за сутки). В то же время излечились 114 178 пациентов (263).

Ещё 546 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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