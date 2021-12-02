Петрозаводск, 2 декабря, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В Республике Карелия за минувшие сутки выявлено 249 инфицированных коронавирусом, в том числе 30 детей, что на 11 человек больше чем днем ранее. Об этом 2 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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В настоящее время в коронавирусных стационарах находятся 680 пациентов, из них в состоянии средней тяжести — 599 человек, в тяжёлом — 78 человек, в том числе двое привитых. В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь трех крайне тяжёлых больных.

С начала пандемии в республике зарегистрированы 83 886 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 10 109 детей. Выздоровели с начала пандемии 78 895 человек, в том числе 9842 ребенка, а за минувший день — 231 пациент из числа ранее заболевших.

За сутки в Карелии зарегистрированы три смерти от COVID-19, что на одну больше, чем днем ранее. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1086 жителей республики.