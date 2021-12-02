В Еврейской АО в своих квартирах замерзают жители посёлка
Биробиджан, 2 декабря, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В посёлке Смидовичи Еврейской автономной области батареи в жилых домах чуть тёплые. Люди включают обогреватели, но это не спасает, сообщило ИА EAOMedia.
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Почти холодными батареи в нескольких жилых домах посёлка остаются уже несколько дней. Температура воздуха в квартирах, если выключить обогреватель, составляет +16 градусов, с обогревателем — около +19, рассказала жительница посёлка Алина Самарина. Женщина жалуется, что семье пришлось переехать в детскую и закрыть остальные комнаты, чтобы меньше мёрзнуть. Такая ситуация с отоплением возникла в их квартире впервые.
Она предполагает, что проблемы с отоплением могли возникнуть из-за экономии топлива или некачественного угля. Батареи работают в поддерживающем режиме, отметила женщина: их температура часто меняется от тёплой до совсем холодной.
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Еврейская автономия получила федеральный транш, который собирались потратить на расчёт с поставщиками угля и подрядными организациями, которые готовили котельные к отопительному сезону. Ситуацию в сфере ЖКХ региона премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин назвал очень сложной.