2 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление депутата Рады от партии «Слуга народа» Александра Качуры о том, что постановление украинского парламента о самоустранении Виктора Януковича с должности президента Украины в 2014 году было незаконным, а понятия «самоустранение» в украинском законодательстве не существует.

Оксана Переможенко, , 16:37 — REGNUM Постановление украинского парламента о самоустранении Виктора Януковича с должности президента Украины в 2014 году было незаконным, а понятия «самоустранение» в украинском законодательстве не существует. Об этом в комментарии изданию Фокус 1 декабря заявил депутат Рады от партии «Слуга народа» Александр Качура.

Виктор Янукович Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не думаю, что в тот момент были такие события, которые этого [самоустранения] требовали. Если хотели — нужно было процедуру импичмента запускать… Не думаю, что есть шанс [оспорить постановление Рады], не думаю, что суд вынесет решение в пользу Януковича. Если вы спрашиваете у меня как у юриста, процедура [отстранения Януковича], которую выбрали, была абсолютно несовершенной и вызывающей сомнения. Я думаю, что история уже рассудит и даст оценку», — сказал он.

Заявление депутата Рады обсудили на YouTube-канале Klymenko Time. Многие указали на то, что до украинских политиков слишком поздно «дошло» то, что было понятно изначально.

«Новость звучит примерно как: сборная Эстонии прибыла на Олимпиаду в Сочи», — иронизирует Дмитрий О.

«По логике, если отставка Януковича была незаконной, то это был государственный переворот», — считает Gal Kov.

Майдан в Киеве. 2014 Mstyslav Chernov

«А если это был государственный переворот, то все, кто пришли на нём к власти, — преступники. Но кто же будет сажать сам себя?» — поинтересовался Hoffmann.

«Все вменяемые люди об этом уже 8-й год талдычут упоротым, и только сейчас про эти нарушения заговорил нардеп с адвокатским опытом. Опыт адвокатский в Эстонии заработал?» — недоумевает один из комментирующих.

«Войско взбунтовалось, царь, говорят, — ненастоящий…» — отреагировал Серега П. цитатой из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

«За всё время незалежности при Януковиче простой рабочий люд жил лучше», — добавил neon beam.

«Вот и вышли на самих себя. Ещё и приехать пригласят», — пишет «Беноин 2809».

«Ненавижу Януковича и осуждаю только за то, что он трус! Не разогнал майдан и бросил страну», — отметил dsk.

«Так что, ему на работу выходить?» — задался вопросом Andrey Tk.

«Та ты шо, так выходит, шо Зеля (Зеленский — О. П.) и Дякула (Порошенко — О. П.) самозванцы?» — поинтересовался «Рыжий Лис».

Пётр Порошенко и Владимир Зеленский President.gov.ua

«По всем международным законам на Украине был проведен антиконституционный вооруженный переворот, инспирированный извне. Что и так давным давно всем известно. Теперь эту тему надо раскручивать на международном уровне и привлечь к этому делу лучших юристов международного права. США должны платить за свои преступления против мира и человечества», — отреагировал Виктор М.

«Однако медленно до них доходит…» — подытожил SaveAndBurn.

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Напомним, ранее бывший президент Украины Виктор Янукович подал иск в Окружной суд украинской столицы с требованием признать незаконным решение Верховной рады о его «самоустранении».