27 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что бывший президент Украины Виктор Янукович подал иск в Окружной суд украинской столицы с требованием признать незаконным решение Верховной рады о его «самоустранении».

Мирослава Романенко, , 20:27 — REGNUM Бывший президент Украины Виктор Янукович подал иск в Окружной суд украинской столицы с требованием признать незаконным решение Верховной рады о его «самоустранении». Об этом 27 ноября на своей странице в социальной сети Facebook сообщил его пресс-секретарь Юрий Кирасир.

Виктор Янукович Wilson Dias Agência Brasil

«Четвертый президент намерен оспорить законность принятия [22 февраля 2014 года] парламентом постановления о его якобы самоустранении с должности главы государства. Это антиконституционное решение, принятое некоторыми депутатами в эйфории уверенности в своей безнаказанности, а другими — в страхе перед оголтелыми вооруженными радикалами», — написал Кирасир.

Представитель бывшего украинского президента уверен, что принятое депутатами Рады решения об отстранении Януковича от власти ввергло «Украину в катастрофу».

«Потеря Крыма, развязывание войны на Донбассе, ограбление собственного народа, миллионы украинских беженцев по всему миру, сокращение населения, превращение государства в самое нищее в Европе, потеря суверенитета — ужасная цена, которую заплатил многомиллионный народ всего лишь ради захвата власти любой ценой и жажды наживы кучки авантюристов», — отметил Кирасир.

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Новость обсудили на YouTube-канале и в телеграм-канале украинского издания Klymenko Time. Ряд комментирующих отметили, что было бы интересно, если бы действительно было признано незаконным отстранение Виктора Януковича от власти. Кроме того, среди комментирующих встречались и те, кто считает, что к Януковичу больше доверия, нежели ко многим известным украинским политикам, и он, по их мнению, имеет еще шансы быть избранным президентом Украины.

Гражданская война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

«Некому всё равно пока что привлекать к ответственности участников переворота. Но сам факт признания незаконности его отстранения был бы забавен», — отреагировала Лизанька.

«Согласна вернуться к тем ценам и тарифам (времен президентства Януковича — М. Р.), а самое главное — к миру на Донбассе», — добавила Надежда П.

«Только мы не хотим уже жить с «этими» в одной стране…» — ответила Надежде П. Татьяна К.

«Для Донбасса Янукович умер. Он залил кровью свою Родину из-за своей трусости… Кто предал раз, предаст и еще… Он вернет тысячи жизней, сотни жизней детей? Он трус и предатель…» — считает Ирина З.

«А вот удивитесь очень, если бы на самом деле это случилось, он бы победил опять на выборах в президенты», — считает Тина А.

Украинские военные. Донбасс Ngu.gov.ua

«Думаю, Янукович победил бы потому, что из современных претендентов типа Порошенко, Зеленского, Авакова, Гройсмана, Тимошенко, Яценюка, Турчинова Янукович, как рыцарь на белом коне», — добавила Наталья Д. в ответ Тине А.

«При всем моем уважении к Виктору Федоровичу как к человеку, смею допустить, что многие украинцы не проголосовали бы за него. Во-первых — от обиды, вторые не простили бы ему слабость! Президенты, которые были в его шкуре, до сих пор на посту (Эрдоган, Лукашенко). Помните, как Путин сказал в одном из интервью: «Тяжела ты, шапка Мономаха! Не все выдерживают…» И это было сказано очень прочувствованно на себе», — отреагировала Valentina K.

«Витя, возвращайся, Донецку таки есть шо вам сказать», — написал Ron Burgundy.

«Украина — это бесконечный сериал в очень разных жанрах», — пишет GRL.

«Это и есть тот самый переворот?» — иронизирует R Ro.

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