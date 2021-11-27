Мирослава Романенко, 27 ноября 2021, 20:27 — REGNUM Бывший президент Украины Виктор Янукович подал иск в Окружной суд украинской столицы с требованием признать незаконным решение Верховной рады о его «самоустранении». Об этом 27 ноября на своей странице в социальной сети Facebook сообщил его пресс-секретарь Юрий Кирасир.

Виктор Янукович
Виктор Янукович
Wilson Dias Agência Brasil

«Четвертый президент намерен оспорить законность принятия [22 февраля 2014 года] парламентом постановления о его якобы самоустранении с должности главы государства. Это антиконституционное решение, принятое некоторыми депутатами в эйфории уверенности в своей безнаказанности, а другими — в страхе перед оголтелыми вооруженными радикалами», — написал Кирасир.

Представитель бывшего украинского президента уверен, что принятое депутатами Рады решения об отстранении Януковича от власти ввергло «Украину в катастрофу».

«Потеря Крыма, развязывание войны на Донбассе, ограбление собственного народа, миллионы украинских беженцев по всему миру, сокращение населения, превращение государства в самое нищее в Европе, потеря суверенитета — ужасная цена, которую заплатил многомиллионный народ всего лишь ради захвата власти любой ценой и жажды наживы кучки авантюристов», — отметил Кирасир.

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Новость обсудили на YouTube-канале и в телеграм-канале украинского издания Klymenko Time. Ряд комментирующих отметили, что было бы интересно, если бы действительно было признано незаконным отстранение Виктора Януковича от власти. Кроме того, среди комментирующих встречались и те, кто считает, что к Януковичу больше доверия, нежели ко многим известным украинским политикам, и он, по их мнению, имеет еще шансы быть избранным президентом Украины.

Гражданская война на Украине
Гражданская война на Украине
Иван Шилов © ИА REGNUM

«Некому всё равно пока что привлекать к ответственности участников переворота. Но сам факт признания незаконности его отстранения был бы забавен», — отреагировала Лизанька.

«Согласна вернуться к тем ценам и тарифам (времен президентства Януковича — М. Р.), а самое главное — к миру на Донбассе», — добавила Надежда П.

«Только мы не хотим уже жить с «этими» в одной стране…» — ответила Надежде П. Татьяна К.

«Для Донбасса Янукович умер. Он залил кровью свою Родину из-за своей трусости… Кто предал раз, предаст и еще… Он вернет тысячи жизней, сотни жизней детей? Он трус и предатель…» — считает Ирина З.

«А вот удивитесь очень, если бы на самом деле это случилось, он бы победил опять на выборах в президенты», — считает Тина А.

Украинские военные. Донбасс
Украинские военные. Донбасс
Ngu.gov.ua

«Думаю, Янукович победил бы потому, что из современных претендентов типа Порошенко, Зеленского, Авакова, Гройсмана, Тимошенко, Яценюка, Турчинова Янукович, как рыцарь на белом коне», — добавила Наталья Д. в ответ Тине А.

«При всем моем уважении к Виктору Федоровичу как к человеку, смею допустить, что многие украинцы не проголосовали бы за него. Во-первых — от обиды, вторые не простили бы ему слабость! Президенты, которые были в его шкуре, до сих пор на посту (Эрдоган, Лукашенко). Помните, как Путин сказал в одном из интервью: «Тяжела ты, шапка Мономаха! Не все выдерживают…» И это было сказано очень прочувствованно на себе», — отреагировала Valentina K.

«Витя, возвращайся, Донецку таки есть шо вам сказать», — написал Ron Burgundy.

«Украина — это бесконечный сериал в очень разных жанрах», — пишет GRL.

«Это и есть тот самый переворот?» — иронизирует R Ro.

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