Абакан, 2 декабря, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Хакасии 1 декабря в рамках гражданского форума «Общественный диалог Республики Хакасия» обсудили возможность обязательного введения QR-кодов. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 декабря в республиканском правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

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Площадка для обсуждения называлась «Гражданский мир: вызовы времени». В конференц-зале Национальной библиотеки им. Доможакова собрались активисты республики, представители Общественной палаты региона, работники различных сфер, уполномоченный по правам человека и другие. Десятки желающих присоединились к обсуждению в Zoom.

По мнению общественника из Абакана Ивана Мананкина, введение QR-кодов плохо скажется на малом предпринимательстве. Мананкин подчеркнул, что будет процветать нелегальный бизнес. Это, в свою очередь, может привести и к обострению криминальной обстановки. Фитнес-центры, общепит, гостиничный бизнес, учреждения культуры понесут убытки.

Между тем, как отметил заместитель министра здравоохранения Хакасии Александр Стреленко, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе остаётся непростой: прогрессирует поражение лёгких. Болезнь проявляется уже на второй день после контакта с носителем инфекции. Из всех, привитых «Спутником V», коронавирусной инфекцией заболели 4,3%. Также имеются данные, что заболели 0,8% привитых «Спутником Лайт».

Коронавирус страшен тем, что активизирует отрицательные процессы организма, объяснил Александр Стреленко. Он добавил, что если у заболевшего есть хронические заболевания, они начинают прогрессировать.

Общественница Ольга Родькина предложила ввести финансовое страхование для тех, кто делает прививку от коронавируса, то есть выплачивать им компенсацию, если будут какие-то побочные эффекты. Также активисты считают, что государство должно за федеральный счёт компенсировать выпадающие доходы всем сферам бизнеса. Кроме того, по словам общественников, должны быть чётко прописаны противопоказания к вакцинации.

Медики подчеркнули, что введение QR-кодов — мера вынужденная. Однако люди отказываются соблюдать даже такую простую меру защиты, как ношение масок.

Большинство участников конференции сошлось во мнении, что закон о QR-кодах требует доработки.

Добавим, за два дня в работе форума приняли участие около 300 человек, множество людей подключалось онлайн. Форум продлится до 23 декабря, подытожили в оргкомитете Гражданского форума «Общественный диалог».