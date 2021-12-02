Рига, 2 декабря, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Глава МИД Польши Збигнев Рау во время саммита глав дипломатии стран НАТО, который 1 декабря состоялся в Риге, призвал действовать альянс «более жестко». Об этом передает пресс-служба МИД Польши.

Эмблема НАТО

«НАТО должно быть жестче, альянс должен дать четкий и прямой сигнал, что любая агрессия неприемлема. Все должны понимать, что организация готова действовать жестко и защищать своих союзников и свои интересы всеми способами», — отметил польский дипломат во время своего выступления на саммите.

Также Рау призвал «поддержать Украину и Грузию». «Это не члены НАТО, но важные партнеры организации в Восточной Европе», — добавил он.

По его словам, «позиция участников саммита была консолидированной в плане поддержки Польши в миграционном кризисе на границе».