Элиста, 2 декабря, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Аварийные ситуации, которые возникли в Элисте из-за мощного ураганного ветра, поставлены на круглосуточный контроль. Восстановительные работы продолжаются, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

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Так, ураганный ветер повредил кровли многоквартирных домов, ограждения и линии электропередачи. Без света остались дома, расположенные в южном и северо-западном районах, противочумная станция. Упавшие деревья коммунальщики оперативно вывезли. Ремонт крыш многоквартирных домов также взят властями на контроль.

В результате разгула стихии никто не пострадал.