Кемерово, 2 декабря, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 2 декабря, за прошедшие сутки выявлено 373 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — столько же.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Новокузнецк — 66, Кемерово — 62, Прокопьевск — 31, Юрга — 22, Белово — 22, Междуреченск — 20, Мыски — 14, Осинники — 14, Новокузнецкий МР — 14, Анжеро-Судженск — 12, Промышленновский МО — 11, Калтан — девять, Гурьевский МО — девять, Топкинский МО — восемь, Киселевск — семь, Ижморский МО — семь, Березовский — шесть, Крапивинский МО — пять, Юргинский МО — пять, Яшкинский МО — пять, Тайга — четыре, Беловский МО — три, Яйский МО — три, Краснобродский — два, Ленинск-Кузнецкий — два, Кемеровский МО — два, Прокопьевский МО — два, Тисульский МО — два, Полысаево — один, Мариинский МО — один, Тяжинский МО — один, Чебулинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 251 пациент выздоровел, четверо скончались.