Москва, 2 декабря, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средст в Крым для компенсации расходов из-за летних паводков, сообщает 2 декабря сайт правительства России.

Government.ru Михаил Мишустин

Средства получат организации, работающие в сфере электро‑ и газоснабжения. Им помогут вернуть затраты на восстановление высоковольтных линий, генераторов, сетей связи, а также производственных зданий.

В правительстве напомнили о сильных ливнях, которые обрушились на Крым в июне 2021 года. Стихия нанесла российскому региону значительный ущерб.