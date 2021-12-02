Пермь, 2 декабря, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Пермском крае с утра 30 ноября до утра 2 декабря наблюдалась сильная оттепель. В ряде городов побиты температурные рекорды. Об этом сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Оттепель

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С юго-западным циклоном, получившим название «Benedikt», на территорию Прикамья пришло тепло и обильные осадки. В Перми, Бисере и Чердыни 1 декабря установлены суточные максимумы температуры воздуха (Пермь +3˚С, Бисер +1,8˚С, Чердынь +1,4˚С). В Бисере уже обновлен рекорд и для 2 декабря (+0,8˚), а в Перми до второго рекорда не хватило всего 0,1˚С.

Также в Бисере обновлен абсолютный рекорд первой декады декабря (+1,8˚С). В 2008 году в городе фиксировали +1,1˚С. В Перми оттепель стала самой сильной в зимние месяцы с февраля 2015 года. С того времени температура воздуха зимой ни разу не достигала +3˚С.

Стоит отметить, 4 декабря с выходом второго юго-западного циклона ожидается сильная оттепель с дождем и вероятен еще один погодный рекорд.