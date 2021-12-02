Черкесск, 2 декабря, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии наметилась стабилизация эпидситуации по коронавирусу. Как отметили участники заседания оперативного штаба, которое состоялось 1 декабря, в республике снизилось число заболевших COVID-19, меньше стало пациентов, требующих госпитализации. В связи с этим решено сократить количество ковидных госпиталей.

Госпиталь

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Так, первым переведен в резерв госпиталь в городе Карачаевске, работавший на базе Карачаевской центральной городской и районной больницы. Он принимал пациентов с 1 октября, в нем было создано 120 койко-мест. За два месяца пациентами госпиталя стали 143 человека.

«Благодаря снижению числа больных, нуждающихся в госпитализации, переведён в резерв ковид-госпиталь на базе Карачаевской ЦГРБ, продолжается плановое сокращение коек», — говорится в сообщении оперштаба.

Отмечается также, что в основном в госпиталь в городе Карачаевске направлялись пациенты средней степени тяжести. Все они благополучно пролечились и выписаны. В настоящее время в Карачаево-Черкесии проходят лечение в госпиталях 516 человек.