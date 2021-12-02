Санкт-Петербург, 2 декабря, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Двухдневное стояние автомобилистов в 10-километровой пробке на Московском шоссе Санкт-Петербурга заинтересовало прокуратуру города, начата проверка. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ysia.ru Прокуратура

ИА REGNUM сообщало, что после снегопада, который шел с вечера 29 ноября и весь следующий день, в Санкт-Петербурге выпало большое количество снега, с уборкой которого городским службам оперативно справиться не удалось. На одной из самых загруженных трасс города — Московском шоссе — образовалась многокилометровая пробка, в которой водители и жители нескольких новых микрорайонов города были вынуждены стоять двое суток. Люди бросали свои машины, выходили из автобусов и маршруток и шли пешком, лавируя между застрявших фур.

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Основную проблему создал большегрузный транспорт, который приезжает на терминально-складские комплексы, для его разворота нужен большой радиус. Курьерский проезд, где они привыкли разворачиваться, не был очищен от снега, эта территория находится в частной собственности. Несмотря на наличие у собственника договора на уборку данной территории, своевременной очистки не было.

Кроме того, на дороге произошло несколько ДТП, которые сделали критической и так плохую обстановку на дороге. На помощь водителям пришли сотрудник МЧС, которые пешком прошли все стоящие автомобили, предложили водителям свою помощь, а также развернули две палатки обогрева и питания. И лишь к позднему вечеру 1 декабря ситуацию на Московском шоссе удалось стабилизировать.

«Прокуратура Пушкинского района проводит проверку исполнения федерального законодательства при содержании и эксплуатации в зимний период участка дороги на Московском шоссе в поселке Шушары», — сообщили в ведомстве.

Утром 2 декабря сотрудники прокуратуры Пушкинского района провели очередной осмотр автомобильной дороги, в ходе которого зафиксированы нарушения. Вместе с тем, дорожными службами преимущественно произведена расчистка шоссе, работы по уборке снега продолжаются.

«В рамках надзорных полномочий прокуратура проверит соблюдение законодательства в сфере жилищного-коммунального хозяйства, а также в сфере безопасности дорожного движения в деятельности специализированных служб и организаций, обслуживающих указанный участок автомобильной дороги», — добавили в прокуратуре Петербурга.

По результатам проверки будет дана принципиальная оценка полноте и своевременности принимаемых уполномоченными органами мер по содержанию и уборке соответствующей территории.

Отметим, к 09:30 мск 2 декабря в Санкт-Петербурге, по оценке сервиса «Яндекс. Карты», наблюдаются пятибалльные пробки. На участке Московского шоссе наблюдается небольшой затор в районе 3-го Бадаевского проезда.