Ханты-Мансийск, 2 декабря, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Югре количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 1734. Об этом 2 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее число скончавшихся составляло 1722 — на 12 человек меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала пандемии на 2 декабря в ХМАО подтвердили 90 164 случая заражения коронавирусом, вылечились 82 829 человек.