Улан-Удэ, 2 декабря, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Бурятии число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом за весь период пандемии достигло 2205. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

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За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали девять человек. Двое из них были младше 65 лет, остальные были старше этого возраста.

В ковидных стационарах республики к 2 декабря лечатся 1217 пациентов, в том числе 946 больных внебольничной пневмонией. 121 тяжёлый больной находится в реанимации, 63 подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 2278 человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1551 койка: занято — 1217, свободно — 334 койки. Занятость коечного фонда составляет 78,4%», — отметили в оперштабе.