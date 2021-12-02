Челябинск, 2 декабря, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Челябинской области 1 декабря обнаружили 647 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них четыре школьника. Всего в регионе выявили уже 129 889 заразившихся. Вылечились 111 774 пациента.

Больных COVID-19 насчитывается 11 606 человек. А скончались от ковида уже 5167 граждан.