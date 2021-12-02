Абакан, 2 декабря, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Ещё девять пациентов с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 декабря в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Жертвами коронавирусной инфекции стали семь женщин (63 года, 65 лет, 74 года, 75 лет, 79 лет, 85 лет, 88 лет) и двое мужчин (75 лет, 82 года).

С начала 2021 года в Хакасии скончались 1278 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Хакасии выявили 163 носителя коронавируса, с начала года — 32 541.