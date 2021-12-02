Ижевск, 2 декабря, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Удмуртии 1 декабря 2021 года обновился температурный рекорд, который держался в течение 30 лет — с 1991 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Оттепель

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Накануне температура воздуха в республике поднялась до рекордных +2…+2,9°С. На метеостанции Ижевск максимальная температура воздуха достигла значения +2,4°С. Предыдущий рекорд был зафиксирован на уровне +2,2°С.

Синоптики предупреждают, что со 2 декабря на территорию региона приходит похолодание. Ночью температура воздуха составляла — 3… — 8 °C, в дневные часы столбики термометров поднимутся до — 1… — 6 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, после сравнительно тёплой погоды в ноябре в Чувашии декабрь может отличиться морозами. Долгосрочные численные модели показывают, что снега в начале декабря будет немного, но погода обещает быть морозной. После оттепели в начале следующей недели значительно подморозит, по ночам прогнозируется до — 15… — 20 °C.

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