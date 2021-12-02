Москва, 2 декабря, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на формирования механизмов предоставления мер государственной поддержки агропромышленному комплексу (АПК) в электронном виде, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

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Согласно документу, информационная система цифровых сервисов агропромышленного комплекса создается как инструмент, обеспечивающий реализацию возможности получения юридическими и физическими лицами государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Предполагается, что система обеспечит информирование юридических и физических лиц о возможных мерах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства; формирование и рассмотрение заявок на предоставление мер государственной поддержки в электронной форме; сбор отчетности, представляемой в рамках реализации мер господдержки; формирование и ведение перечня мер государственной поддержки.

Внедрение информационной системы цифровых сервисов АПК позволит сократить время, затрачиваемое на документооборот при получении господдержки, повысит информированность участников процесса предоставления указанной государственной поддержки, а также будет способствовать принятию эффективных управленческих решений органами государственной власти, отмечают авторы.

Сейчас в АПК также действует система государственного информационного обеспечения, целью которой является формирование государственных информационных ресурсов в сфере сельского хозяйства.