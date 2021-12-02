Тюмень, 2 декабря, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Тюменцы, переболевшие COVID-19, жалуются на то, что им не ставят прививку раньше конца действия QR-кода. В пунктах вакцинации ссылаются на новый приказ Минздрава, сообщила порталу 72.ru жительница областной столицы.

Вакцинация

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Переболевшая в июне коронавирусом женщина сделала анализ и выяснилось, что у неё низкий уровень антител. Действие её кода заканчивается в январе, в прививочном кабинете жительнице Тюмени отказали в вакцинации от коронавируса.

«Они как попугаи повторяли: «У вас QR-код еще действует». Так мы ради входа в ТРЦ вакцинируемся, что ли, а не ради защиты иммунитета?»— возмущается тюменка.

В информационном центре правительства Тюменской области пояснили, что пределён минимальный срок для переболевшего, когда можно вакцинироваться, — не менее шести месяцев с момента выздоровления на основании рекомендаций Минздрава России.

«QR-код — это механизм получения информации о медицинском документе. В данном случае он автоматически показывает на сертификате, какого числа заканчиваются шесть месяцев после выздоровления», — прокомментировали в центре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области 1 декабря расширен список сотрудников организаций, подлежащих обязательной вакцинации.