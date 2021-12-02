Саратов, 2 декабря, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки выявили 571 случай заражения коронавирусом, накануне заболели 583 жителя. Об этом по состоянию на 2 декабря сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 114 пациентов, с признаками ОРВИ — 445 человек, у 12 пациентов бессимптомное течение заболевания. На стационарном лечении находятся 2394 пациента, на амбулаторном — 10 161 человек.

С начала наблюдения по данным на 2 декабря в регионе зарегистрировали 121 467 случаев заражения. Выздоровели всего 104 425 носителей вируса, в том числе за сутки — 590 пациентов.

Наибольшее количество заболевших за прошедший день выявили в Саратове — 297 случаев, остальные — в других районах области. Вновь среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 193 пациента, до 20 лет — 72 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинироваться «Спутником Лайт» и назальной вакциной от коронавируса можно одновременно, без всякого вреда для здоровья. Привитый назальной вакциной от коронавируса человек уже не сможет стать носителем инфекции.

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