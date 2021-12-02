Черкесск, 2 декабря, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии вновь разрешены коллективные молитвы. Разрешение на возобновление пятничных молитв в мечетях дало 1 декабря духовное управление мусульман республики (ДУМ).

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Возможность проведения коллективных молитв появилась после заседания оперативного штаба, который констатировал стабилизацию эпидемиологической ситуации по коронавирусу в регионе. Ранее они были отменены, начиная с 20 октября 2021 года, в связи с ростом числа больных COVID-19 и госпитализированных.

В решении ДУМ Карачаево-Черкесии о возобновлении молитв в мечетях также отмечается, что они будут проводиться при полном соблюдении масочного режима и дистанции. Верующим также разрешили проведение поминальных мероприятий в мечетях с присутствием небольшого числа участников.