Кабул, 2 декабря 2021, 09:06 — REGNUM Глава Ассоциации свободных журналистов Афганистана заявил, что по крайней мере 95% женщин-журналистов потеряли работу из-за недавних событий в стране, передает «8 Собх».
Рахимулла Самандар, президент Ассоциации свободных журналистов, сообщил на встрече в Кабуле 1 декабря, что, согласно опросам, в профессии остались только 5 процентов женщин.
Самандар также добавил, что в целом 70% журналистов в стране потеряли работу и стали безработными из-за недавних событий и возвращения к власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
С другой стороны, в ходе программы, в которой участвовало большое количество журналистов, президент Ассоциации свободных журналистов Афганистана сказал, что, судя по проведенным опросам, доступ журналистов к информационным ресурсам стал затруднен.
Он призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сотрудничать с журналистами, чтобы предоставить им доступ к информации.
Между тем, Латифа Мусави, журналистка из провинции Дайкунди, назвала опубликованные статистические данные «шокирующими» и добавила, что, как женщина-журналист, она сталкивается со многими серьезными проблемами в финансовом и социальном плане.
Представитель министерства внутренних дел движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Саид Хости в ходе этой программы сказал, что для лучшего доступа к информации представители журналистов будут представлены начальникам службы безопасности провинций.
Цифры появились после того, как некоторые журналисты в Кабуле и ряде провинций из-за экономических проблем и потери работы занялись торговлей и физическим трудом.