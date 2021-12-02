Кабул, , 09:06 — REGNUM Глава Ассоциации свободных журналистов Афганистана заявил, что по крайней мере 95% женщин-журналистов потеряли работу из-за недавних событий в стране, передает «8 Собх».

Рахимулла Самандар, президент Ассоциации свободных журналистов, сообщил на встрече в Кабуле 1 декабря, что, согласно опросам, в профессии остались только 5 процентов женщин.

Самандар также добавил, что в целом 70% журналистов в стране потеряли работу и стали безработными из-за недавних событий и возвращения к власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

С другой стороны, в ходе программы, в которой участвовало большое количество журналистов, президент Ассоциации свободных журналистов Афганистана сказал, что, судя по проведенным опросам, доступ журналистов к информационным ресурсам стал затруднен.

Он призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сотрудничать с журналистами, чтобы предоставить им доступ к информации.

Между тем, Латифа Мусави, журналистка из провинции Дайкунди, назвала опубликованные статистические данные «шокирующими» и добавила, что, как женщина-журналист, она сталкивается со многими серьезными проблемами в финансовом и социальном плане.

Представитель министерства внутренних дел движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Саид Хости в ходе этой программы сказал, что для лучшего доступа к информации представители журналистов будут представлены начальникам службы безопасности провинций.

Цифры появились после того, как некоторые журналисты в Кабуле и ряде провинций из-за экономических проблем и потери работы занялись торговлей и физическим трудом.