Ижевск, 2 декабря, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 2 декабря выявили 198 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 215 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 75 473 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 32 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 37 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 164 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 63 546 человек. Скончались 3257 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано десять летальных случаев. Накануне скончались шестеро жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8670 жителей. Из числа получающих лечение 7357 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 550 человек — в состоянии средней степени тяжести, 203 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, появление нового штамма коронавируса «Омикрон» — как раз итог того, что коллективный иммунитет все еще не достиг необходимого уровня. Такое мнение высказала заместитель министра здравоохранения Удмуртии, врач-инфекционист Марина Петренко. Она добавила, что в настоящее время неизвестно, каким образом проявит себя новый штамм в большой популяции.

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