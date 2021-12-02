Москва, 2 декабря, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Аллергия на холод может возникнуть не только в морозную погоду, а даже при плюсовой температуре воздуха. А вот от возраста её появление никак не зависит. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

Цитата из к/ф «Сияние». реж Стэнли Кубрик. 1980. США Холод

«Это может возникнуть во время пребывания в комнате с кондиционером в летнее время года», — привела пример специалист.

Также возникновение подобной аллергической реакции возможно летом при купании в открытых водоёмах. В редких случаях болезнь также может проявляться при употреблении холодных напитков и пищи, даже если эта еда комнатной температуры, объяснила Логина в беседе с RT.

Иммунолог пояснила, что холодовая аллергия — это повышенная иммунная реакция на так называемые холодовые белки — агглютинины, которые вырабатываются в организме при охлаждении. В большинстве случаев подобная аллергия клинически проявляется в виде отёка, покраснения открытых участков тела, а при длительном пребывании на воздухе может возникнуть холодовая крапивница, которая сопровождается зудом и жжением.

«Лечение холодовой аллергии проводится по методу аутолимфоцитотерапии. Это лечение собственными иммунными клетками, выделенными из небольшого количества крови пациента», — добавила Логина.