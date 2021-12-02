Ростов-на-Дону, 2 декабря, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону начался 21-й по счёту осенний фестиваль немецкого кино, который организован сотрудникамиНемецкого культурного центра имениГёте(Москва). Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Tobias Wrzal Кино

До 5 декабря в кинозале Донской государственной публичной библиотеки демонстрируют лучшие немецкие фильмы разных жанров и тематики. Они транслируются на языке оригинала с русскими субтитрами. В программу фестиваля вошли киноленты, выпущенные с 2014 года по 2019 год.

«Благодаря фестивалю зрители узнают яркие и интересные детали о стране, менталитете, традициях и национальных особенностях. Одна из целей этого ежегодного события — укрепление культурных связей между нашими странами, поощрение изучения немецкого языка», — отметила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.

Максимальная вместимость кинозала в условиях пандемии — 125 человек.