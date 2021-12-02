Черкесск, 2 декабря, 2021, 08:41 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии дети могут остаться без новогодних утренников в детских садах и школах, а взрослые жители — без корпоративов. С предложением отменить массовые мероприятия вышел к членам оперативного штаба 1 декабря главный санитарный врач республики Сергей Бескакотов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

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«Главный государственный санитарный врач КЧР предложил отменить новогодние утренники в школах и детских садах, корпоративы и банкеты в организациях для уменьшения рисков распространения COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба.

Пока решение по этому вопросу не принято, он остался на обсуждении. Между тем в ходе заседания оперативного штаба было сказано, что ситуацию в республике по коронавирусу удалось стабилизировать, из-за снижения числа госпитализированных закрыли один ковидный госпиталь в Карачаевске.