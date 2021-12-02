Южно-Сахалинск, 2 декабря, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Мощный снежный циклон ещё на сутки задержится на севере Сахалина. Спасатели объявили экстренные предупреждения в Охинском, Ногликском и Северо-Курильском районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

uknowgayle Снегопад

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В пятницу 3 декабря в Охинском и Ногликском районах, по данным Сахалинского управления Росгидромета, ожидается умеренный снег и сильный ветер с порывами до 27 м/с.

В Северо-Курильском районе ветер также усилится до 25 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Еврейской автономии продолжает выражать недовольство качеством очистки улиц столицы региона от снега и требует исправить эту ситуацию. Надзорное ведомство также намерено проверить, достаточно ли средств было выделено на устранение последствий снегопада в Биробиджане.