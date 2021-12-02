Пермь, 2 декабря, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В Пермском крае среди вакцинированных от коронавирусной инфекции состоится розыгрыш призов. Их обладателями смогут стать 50 тысяч жителей Перми, Пермского муниципального района и Краснокамского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Permkrai.ru Вакцинация

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С 1 декабря в регионе началась акция. В ее рамках 50 тыс. человек получат промокоды, по которым со скидкой можно приобрести билеты в театр, абонементы в бассейн и фитнес-зал.

Чиновники отметили, что совместная акция минздрава, театра — Театра и спорткомплекса «Олимпия» разработана для того, чтобы жители, ответственно относящиеся к своему здоровью, могли после вакцинации не только защитить себя от тяжелого течения болезни, но и получить другие полезные бонусы.

Пермяки, завершившие процесс вакцинации с 1 декабря, будут получать единоразовую скидку в 500 рублей на покупку билетов в Пермский академический Театр-Театр (до 15 декабря 2021 года включительно); на безлимитное разовое посещение спортивного комплекса «Олимпия» (до 15 января 2022 года включительно).

Добавим, на сегодняшний день в Пермском крае от коронавирусной инфекции привито более 1 млн человек.