Ульяновск, 2 декабря, 2021, 08:04 — ИА Регнум. В Ульяновской области увеличилась доля ковидных больных, у которых болезнь протекает в форме средней тяжести. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ситуация с коронавирусом была поднята на заседании регионального штаба по комплексному развитию. В настоящее время в Ульяновской области амбулаторно (то есть дома) лечатся почти 9 тыс. пациентов с коронавирусом, госпитализированы свыше 1,8 тыс. ковидных больных. Губернатор Алексей Русских подчёркивает, что в регионе достаточно запасов лекарств, кислорода и койко-мест.

Власти отмечают тенденцию постепенного снижения уровня заболеваемости COVID-19, считая, что это говорит о «начале стабилизации» эпидемической ситуации и эффективности ограничительных мер. По данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости снизился на 6,5%.

По оперативной информации властей, чаще всего в Ульяновской области заражаются коронавирусом жителей в возрасте от 30 до 49 лет, 65 лет и старше, при этом реже стали болеть дети. Что касается тяжести протекания болезни, то 68% пациентов переносят болезнь в лёгкой форме.

«Но из-за мутации вируса и появления новых штаммов заболеваемость в среднетяжёлой форме увеличивается и составляет 26,8%. В сентябре этот показатель был 6,4%», — говорится в сообщении.

Напомним, что в настоящее время в Ульяновской области свободно почти 980 ковидных коек из 2813. Планируется вернуть в плановый режим клинический госпиталь ветеранов войн и Ульяновскую районную больницу — всего порядка 300 коек.

Отметим, что с декабря снят ряд ограничений. В частности, в Ульяновской области разрешается свободный вход в торгово-развлекательные центры (то есть без QR-кодов) в рабочие дни с 08:00 до 15:00.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно выявлено 111 572 случая заражения коронавирусом, вылечились 103 513 пациентов, умерли 3399 ковидных больных.