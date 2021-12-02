Ульяновск, 2 декабря, 2021, 07:49 — ИА Регнум. В Ульяновской области возвращают в плановый режим работы ковидные койки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам работы штаба по комплексному развитию.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустые койки

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

В регионе начинают переводить коечный фонд в ковидных госпиталях для оказания плановой помощи населению. В настоящее время в «красной зоне» находятся 2813 коек, из них свободными остаются 980 мест (34,5%).

«Опираясь на условно позитивную динамику, мы пошли на ослабление ряда ограничительных мер. Но подчеркну, что о полной отмене речи пока быть не может», — заявил на заседании губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

В региональном минздраве отмечают, что планируют перепрофилировать почти 300 ковидных коек в двух учреждениях здравоохранения, то есть вернуть в режим оказания плановой медицинской помощи Областной клинический госпиталь ветеранов войн и Ульяновскую районную больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, что после выхода из периода нерабочих дней в Ульяновской области снижается количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. В том числе за последние две недели, с 17 ноября по 30 декабря, суточный прирост сократился с 502 до 433 случаев заражения ежесуточно. За 1 декабря предварительно официально выявлено 418 носителей коронавируса.