Владивосток, 2 декабря, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В Приморье вакцинировались от коронавируса более 800 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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На 2 декабря от COVID-19 привились 802 126 приморцев, завершили курс вакцинации 529 094 из них.

Для формирования коллективного иммунитета в Приморье должны быть вакцинированы 1,2 млн человек взрослого населения. Пока план выполнен на 66,9%.

Количество заболевших после полного курса вакцинации в Приморье составляет всего 0,2%, что является дополнительным аргументом в пользу прививки — одной из наиболее эффективных мер профилактики COVID-19.

Для вакцинации от коронавируса в крае открыты более 200 прививочных пунктов.

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Как сообщало ИА REGNUM, вакцинироваться «Спутником Лайт» и назальной вакциной от коронавируса можно одновременно, без всякого вреда для здоровья. Об этом 1 декабря рассказал директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.