Петропавловск-Камчатский, 2 декабря, 2021, 07:18 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Камчатки проходят лечение от COVID-19 162 пациента. За последние сутки врачи госпитализировали 11 носителей коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря в краевом оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На фоне COVID-19 112 пациентов болеют пневмонией. Остаются свободными в ковидных госпиталях 148 коек.

За прошедшие 24 часа врачи закрыли ещё 35 больничных листов в связи с полным выздоровлением пациентов. За всё время пандемии успешно справились с болезнью уже 16 993 человека.

Инфицирование коронавирусом подтвердилось ещё у 48 жителей Камчатки (днем ранее — 48). Всего в крае выявили уже 22 501 случай заражения.

Смертельные исходы от COVID-19 в регионе не фиксируются с 24 ноября. Всего погибли 482 носителя коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за сутки выявили ещё 121 случай заражения коронавирусом (днем ранее — 117). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 38 043 жителей островного региона.