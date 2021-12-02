Ульяновск, 2 декабря, 2021, 07:10 — ИА Регнум. В Ульяновской области суточный прирост выявляемых случаев заражения коронавирусом в очередной раз значительно снизился. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

По оперативной информации ведомства, за последние сутки, 1 декабря, в регионе официально выявлено 418 носителей ново коронавирусной инфекции, что на 15 случаев меньше, чем было по итогам 30 ноября.

Всего за последние две недели в Ульяновской области количество вновь подтверждаемых случаев заражения сократилось с 502 до 418. В настоящее время под наблюдением остаются 20 385 человек.

С начала пандемии в регионе сделано 1 497 822 лабораторных теста на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области официально подтверждено 111 572 случая заражения коронавирусом, выздоровели 103 513 пациентов, умерли 3399 ковидных больных.