Лос-Анджелес, США, 2 декабря, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Утверждение, что он не нажимал на спусковой крючок револьвера во время съёмок фильма «Rust» («Ржавчина»), где погибла оператор, сделал американский актёр и продюсер фильма Алек Болдуин. Об этом он рассказал 1 декабря в интервью телекомпании ABC.

(сс) Gage Skidmore Алек Болдуин

Актёр дал своё первое интервью после трагедии, произошедшей на съёмках вестерна Rust в Нью-Мексико, во время которых погибла оператор фильма Галина Хатчинс из-за случайного выстрела из револьвера. В интервью актёр уточняет, что он «не нажимал на спусковой крючок» и добавил, что никогда не стал бы направлять оружие на человека, а, тем более, нажимать на спусковой крючок.

Также Болдуин заявляет, что боевого патрона вообще не должно было быть на съёмочной площадке, поэтому он не знает, каким образом такой патрон оказался в револьвере. Произошедшую трагедию актёр назвал худшим событием из всех, что с ним происходили в жизни.

Полностью интервью телекомпания ABC планирует показать вечером 2 декабря.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Алек Болдуин готов дать откровенное интервью, посвящённое трагедии, произошедшей на съёмках вестерна Rust.