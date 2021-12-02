Екатеринбург, 2 декабря, 2021, 06:46 — ИА Регнум. Екатеринбург могут связать с Чёрным морем благодаря скоростной трассе. Об этом сообщил председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Qwas Дорога

Проект планируют реализовать к 2035 году. Свердловчане смогут быстрее добираться до Черноморского побережья. На дорогу автомобилисты будут тратить 22 часа вместо 33.

В планах Госкомпании сформировать базовый каркас скоростных автомагистралей. «Автодор» намерен построить 7−10 тысяч километров дорог. Сейчас компания проводит проектные работы по строительству федеральной трассы М-12 на участке от Казани до Екатеринбурга. Завершить работы планируют в 2024 году.