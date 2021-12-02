Благовещенск, 2 декабря, 2021, 06:44 — ИА Регнум. При строительстве фуникулёра, который соединит Благовещенск с китайским городом Хэйхэ, возникли проблемы с доставкой в Россию из КНР линейной опоры. Переправить её пока не удается из-за пандемии коронавируса, сообщили «Вести. Амурская область».

Hans Канатная дорога

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По информации издания, возведение канатной дороги идёт по графику, циклон его не замедлил. В работах задействованы 100 человек, люди трудятся в две смены. Выполнена десятая часть работ. Залит фундамент под терминал и опору. Для того, чтобы бетон набрал прочность, его обогревают.

Компания-подрядчик готовится возводить термокаркас, который станет опорой для системы воздушной переправы. Когда он будет готов, начнётся строительство каркаса четырехэтажного здания терминала.

«Металлоконструкции должны подъехать в начале февраля, и в следующем году у нас будет полностью возведено здание из металлоконструкций. В настоящий момент фасады еще до конца не согласованы. Они согласовываются с голландской компанией именно под наши климатические условия, под наши температуры, под наши ветра», — пояснил руководитель строительства канатной дороги Михаил Санин.

Как сообщало ИА REGNUM, на российском берегу работы ведёт строительная компания China Railway Construction Company, ею уже установлены 152 сваи. В проект намерены вложить 6,8 млрд рублей инвестиций. Канатная дорога будет работать в условиях свободной таможенной зоны и в рамках территории опережающего развития.