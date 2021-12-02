Мехико, 2 декабря, 2021, 06:11 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил о намеченном на январь 2022 года повышении размера минимальной заработной платы в стране на 22%. Об этом он сказал 1 декабря во время выступления на столичной площади Сокало, трансляция которого велась на канале правительства в YouTube.

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Андрес Мануэль Лопес Обрадор «Сегодня трудящиеся, предприниматели и правительство пришли к соглашению об увеличении минимальной зарплаты на 22% в следующем году».

По словам президента, всего же за три года работы его администрации рост минимальной заработной платы в реальном выражении составил 65%.

Напомним, что в 2021 году размер базового вознаграждения за труд был повышен на 15%, в 2020 году — на 20%. Предполагается, что в 2022 году минимальная дневная зарплата возрастёт с 141,7 до 172,8 песо (или с $6,6 до $8). В пограничных с США районах ожидается её рост с 213,39 до 260,34 песо (с $9,9 до $12,1).

Как сообщало ИА REGNUM, более тысячи рабочих, принимающих участие в строительстве нефтеперерабатывающего завода в штате Табаско в Мексике, объявили забастовку с требованиями улучшения условий труда и повышения зарплаты.