Пенза, 2 декабря, 2021, 07:32 — ИА Регнум. В Пензе расследуют уголовное дело по факту возможного хищения денежных средств в особо крупном размере при завершении строительства многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Пензенской области.

Строящиеся дома

Во время личного приема руководителем следственного управления председатель правления жилищно-строительного кооператива «Маяковский» сообщил о возможном хищении обществом с ограниченной ответственностью «Земстройинвест» бюджетных денежных средств в размере более 5 млн рублей, которые выделялись на завершение строительства проблемного многоквартирного жилого дома по улице Измайлова в Пензе.

С целью проверки доводов заявителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Пензенской области требует устранить нарушения при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов в Городищенском районе.

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