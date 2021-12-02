Биробиджан, 2 декабря, 2021, 05:32 — ИА Регнум. Электроснабжение населённых пунктов Еврейской автономии, нарушенное из-за сильного снегопада, восстанавливали слишком долго. Прокуратура региона намерена найти и наказать тех, кто в этом виноват, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе надзорного ведомства.

Pixabay.com Снегопад

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Там намерены также оценить действия должностных лиц, занимавшихся восстановлением электроснабжения в населённых пунктах Еврейской автономии.

«Прокуратура проверяет работу органов местного самоуправления и организаций на предмет достаточности принимаемых мер по борьбе с последствиями снежного циклона», — подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, надзорное ведомство также продолжает выражать недовольство качеством очистки улиц столицы региона от снега и требует исправить эту ситуацию. Прокуратура проверяет, достаточно ли средств было выделено на устранение последствий снегопада в Биробиджане.