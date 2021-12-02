Петропавловск-Камчатский, 2 декабря, 2021, 05:28 — ИА Регнум. На Камчатке из-за мощного снежного циклона 2 декабря затруднено движение на участках некоторых дорог. Спасатели рекомендуют населению во время непогоды не покидать населённые пункты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Машина в снегу

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По информации КГКУ «Камчатуправтодор», на трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково с 100 по 235 км ограничена видимость.

На дороге Начикинский совхоз — село Усть-Большерецк — посёлок Октябрьский с подъездом к пристани Косоево — колхоз имени Октябрьской революции образовалась скользкость с 0 до 107 км.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Еврейской автономии продолжает выражать недовольство качеством очистки улиц столицы региона от снега и требует исправить эту ситуацию. Надзорное ведомство также намерено проверить, достаточно ли средств было выделено на устранение последствий снегопада в Биробиджане.