Казань, 2 декабря, 2021, 05:18 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали еще десять случаев смерти от коронавирусной инфекции. С начала пандемии в республике от COVID-19 умерли по состоянию на 2 декабря 1265 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Причины смерти еще четверых мужчин и шести женщин 1933−1956 годов рождения установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Казани для жителей, которые не имеют QR-кода вакцинированного или переболевшего, заработали «народные такси». На попутных машинах водители подвозят тех, кого не впустили в общественный транспорт.

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