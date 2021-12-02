Биробиджан, 2 декабря, 2021, 05:20 — ИА Регнум. Прокуратура Еврейской автономии продолжает выражать недовольство качеством очистки улиц столицы региона от снега и требует исправить эту ситуацию. Надзорное ведомство также намерено проверить, достаточно ли средств было выделено на устранение последствий снегопада в Биробиджане, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе прокуратуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Куча снега на Кронверкской улице

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«Установлено, что работы по снегоочистке участков дорог, перекрестков, межквартальных проездов, автобусных остановок и тротуаров должным образом не проводятся, дорожное полотно покрыто снежными накатами, на отдельных участках дорог имеется коллейность, обочины не очищены от снега, что до настоящего времени затрудняет движение автотранспорта и пешеходов», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Глава Биробиджана Александр Головатый получил от прокуратуры представление об устранении этих нарушений и требование расчистить дороги. Ещё одна претензия надзорного органа — неявка сотрудников горадминистрации по административным делам, возбуждённым по статье 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).

Как сообщало ИА REGNUM, столица Еврейской АО до сих пор не расчищена от снега настолько, чтобы жителям города было комфортно передвигаться по нему. Парковки, тротуары и остановочные пункты Биробиджана продолжают оставаться заваленными кучами снега. На тротуарах сложно разминуться — вместо полноценного прохода расчищены только узкие тропы. Биробиджанцы вынуждены самостоятельно чистить свои дворы и скидываться на услуги снегоуборочной техники.