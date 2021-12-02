Тегеран, , 08:20 — REGNUM 1 декабря заместитель министра иностранных дел Ирана и глава иранской группы на ядерных переговорах Али Багери Кани встретился и провел беседу с представителями трех европейских стран в Вене. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В ходе встречи обе стороны обсудили наиболее важные вопросы продолжающихся переговоров, направленных на отмену санкций. Кроме того, представители Ирана и «Евротройки» выразили надежду на скорейшее решение поставленных на повестку дня задач.

Ранее Али Багери Кани провел встречу с координатором совместной комиссии Совета МАГАТЭ Энрике Морой и министром иностранных дел Австрии Михаэлем Линхартом.

Ранее делегации обсудили воздействие санкций на социальную и экономическую жизнь в Иране, а также ряд вопросов касательно ядерной программы страны. На третий день седьмого раунда заседания Совместной комиссии стран-участниц СВПД планируется определить перспективы переговоров по отмене антииранских санкций.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде сообщил местным СМИ, что иранская переговорная группа на сегодняшний день ставит на повестку дня один ключевой вопрос, а именно снятие жестоких санкций США в отношении иранского народа.