Тегеран, 2 декабря, 2021, 08:17 — ИА Регнум. 1 декабря спикер парламента Сирии Хамуда Саббак заявил, что Дамаск и Тегеран имеют глубокие, прочно укоренившиеся отношения, призвав к расширению экономического сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По данным Сирийского арабского информационного агентства (САНА), Саббак сделал эти замечания на встрече с парламентской делегацией Ирана в столице Сирии, отметив, что непоколебимые двусторонние отношения между двумя странами помогли сирийскому и иранскому народам противостоять различным вызовам и угрозам.

Спикер сирийского парламента принял иранских парламентариев, в том числе главу Комиссии по промышленности и шахтам парламента Ирана Эззатоллу Акбари Таларпошти, а также председателя Экономической комиссии парламента Мохаммада Резу Пур-Эбрахими.

Саббак подчеркнул, что двум странам необходимо развивать связи во всех областях, призвав к обмену политическим и экономическим опытом в соответствии с интересами Сирии и Ирана.

Выразив благодарность за поддержку Ирана в сирийской борьбе с терроризмом, спикер подчеркнул, что Сирия понесла большие жертвы в деле по искоренению террористических элементов. Он также отметил, что единство, сотрудничество и стойкость помогут движению сопротивления преодолеть все проблемы.

Акбари Таларпошти, в свою очередь, подчеркнул необходимость расширения взаимного сотрудничества в промышленной и финансовой областях, выразив готовность Ирана оказать помощь Сирии в развитии сирийской промышленности и повышении внешнеторгового оборота между двумя дружественными странами.

Пур-Эбрахими также призвал парламенты обеих стран содействовать экономическим обменам, отметив, что возрождение экономики и торговли Сирии поможет стране противостоять жестокой экономической блокаде.